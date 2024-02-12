В ГДП предупредили водителей в связи с туманом

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило участников движения в связи с туманной погодой.

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило участников движения в связи с туманной погодой.

В управлении сообщили Report, что в туман водители обязаны быть более внимательными, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью транспортных средств, особенно наружных осветительных приборов, строго соблюдать правила безопасности при парковке, а также при обгоне и маневрировании.

Отметим, что, согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, до 15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается туман, а на некоторых участках магистральных автодорог - ограничение видимости до 200-700 метров.