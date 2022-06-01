Гайдар Абдыкаримов: Ведется работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском маршруте

"Ведется активная работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор)".

"Ведется активная работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор)".

Об этом Report сообщил находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута Гайдар Абдыкаримов.

По его словам, в настоящее время имеется несколько решений в связи с коридором, одно из них - создание совместного предприятия: "Мы активно работаем над этим. Это поможет решить очень важные вопросы. Это также позволит нам улучшить обслуживание клиентов".

В создании совместного предприятия участвуют страны-члены Среднего коридора - Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция.

Транскаспийский международный транспортный коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и простирается до Европы. На всем протяжении маршрута действует единый тариф, принцип "одного окна".