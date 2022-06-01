Гайдар Абдыкаримов: Ведется работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском маршруте

"Ведется активная работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор)".
Об этом Report сообщил находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута Гайдар Абдыкаримов.
По его словам, в настоящее время имеется несколько решений в связи с коридором, одно из них - создание совместного предприятия: "Мы активно работаем над этим. Это поможет решить очень важные вопросы. Это также позволит нам улучшить обслуживание клиентов".
В создании совместного предприятия участвуют страны-члены Среднего коридора - Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция.
Транскаспийский международный транспортный коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и простирается до Европы. На всем протяжении маршрута действует единый тариф, принцип "одного окна".