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Гайдар Абдыкаримов: Ведется работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском маршруте

Гайдар Абдыкаримов: Ведется работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском маршруте "Ведется активная работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор)".
Инфраструктура
1 июня 2022 г. 20:23
Гайдар Абдыкаримов: Ведется работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском маршруте

"Ведется активная работа по созданию совместного предприятия на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор)".

Об этом Report сообщил находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута Гайдар Абдыкаримов.

По его словам, в настоящее время имеется несколько решений в связи с коридором, одно из них - создание совместного предприятия: "Мы активно работаем над этим. Это поможет решить очень важные вопросы. Это также позволит нам улучшить обслуживание клиентов".

В создании совместного предприятия участвуют страны-члены Среднего коридора - Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция.

Транскаспийский международный транспортный коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы, проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и простирается до Европы. На всем протяжении маршрута действует единый тариф, принцип "одного окна".

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Версия на английском языке Creation of JV on Trans-Caspian International Transport Route underway
Версия на азербайджанском языке Qaydar Abdikərimov: "Transxəzər marşrutu üzrə birgə müəssisənin yaradılması üçün fəal iş aparılır"

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