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ГААДА: На освобожденных территориях реализуются 13 проектов

ГААДА: На освобожденных территориях реализуются 13 проектов На освобожденных территориях Азербайджана завершены 3 проекта автомобильных дорог, еще 13 проектов находятся на стадии реализации.
Инфраструктура
22 февраля 2024 г. 11:00
ГААДА: На освобожденных территориях реализуются 13 проектов

На освобожденных территориях Азербайджана завершены 3 проекта автомобильных дорог, еще 13 проектов находятся на стадии реализации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов.

"Дороги Барда-Агдам, Гадрут-Физули и "Зафар йолу" (Дорога Победы) уже готовы. Работы по другим проектам также продвигаются быстрыми темпами. Некоторые проекты выполнены более чем на 70%. К концу этого, к середине следующего года 80-90% проектов будут завершены", - отметил он.

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Версия на английском языке State Agency: 13 projects underway in liberated territories
Версия на азербайджанском языке AAYDA: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 13 layihə icra olunur"

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