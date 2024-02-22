ГААДА: На освобожденных территориях реализуются 13 проектов

На освобожденных территориях Азербайджана завершены 3 проекта автомобильных дорог, еще 13 проектов находятся на стадии реализации.

На освобожденных территориях Азербайджана завершены 3 проекта автомобильных дорог, еще 13 проектов находятся на стадии реализации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов.

"Дороги Барда-Агдам, Гадрут-Физули и "Зафар йолу" (Дорога Победы) уже готовы. Работы по другим проектам также продвигаются быстрыми темпами. Некоторые проекты выполнены более чем на 70%. К концу этого, к середине следующего года 80-90% проектов будут завершены", - отметил он.