Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономики

Инициативы по укреплению связности и развитию энергетических и торговых коридоров открывают для Азербайджана новые возможности в рамках диверсификации экономики и расширения потенциала сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

"Инициативы по укреплению связности и развитию различных коридоров - как энергетических, так и торговых - представляют для Азербайджана возможность диверсифицировать экономику, а также открывают дополнительный потенциал за счет улучшения транспортных связей", - сказал он.

По его словам, для реализации данного потенциала необходимо продолжать проведение реформ, направленных на диверсификацию торговли и усиление роли частного сектора в экономике. Он считает, что предпринимаемые шаги по повышению эффективности государственных предприятий также являются движением в верном направлении.

Азур добавил, что улучшение геополитической обстановки в регионе создает дополнительные возможности для расширения и ускорения интеграционных процессов, особенно в контексте развития потенциала Среднего коридора.