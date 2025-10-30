Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономики

    Инфраструктура
    • 30 октября, 2025
    • 11:44
    Инициативы по укреплению связности и развитию энергетических и торговых коридоров открывают для Азербайджана новые возможности в рамках диверсификации экономики и расширения потенциала сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

    "Инициативы по укреплению связности и развитию различных коридоров - как энергетических, так и торговых - представляют для Азербайджана возможность диверсифицировать экономику, а также открывают дополнительный потенциал за счет улучшения транспортных связей", - сказал он.

    По его словам, для реализации данного потенциала необходимо продолжать проведение реформ, направленных на диверсификацию торговли и усиление роли частного сектора в экономике. Он считает, что предпринимаемые шаги по повышению эффективности государственных предприятий также являются движением в верном направлении.

    Азур добавил, что улучшение геополитической обстановки в регионе создает дополнительные возможности для расширения и ускорения интеграционных процессов, особенно в контексте развития потенциала Среднего коридора.

    Азербайджан МВФ транспортные коридоры Джихад Азур
