Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 12:50
    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует проектирование и строительство мечети в городе Физули.

    Как передает Report, об этом сообщают туркменские СМИ.

    Соответствующий контракт был подписан с частным туркменским предприятием Aga-gurluşyk.

    Подписание состоялось по указанию Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

    Как сообщалось, строительство мечети в Физули станет подарком от Туркменистана Азербайджану. Об этом ранее сообщил президент Ильхам Алиев, отметив, что предложение о возведении мечети сделал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего визита в Азербайджан. Уже подготовлен архитектурный эскиз, и в ближайшее время планируется закладка фундамента.

    Туркменистан Азербайджан мечеть Физули Гурбангулы Бердымухамедов

    Последние новости

    13:07
    Фото

    В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх СНГ

    Спорт
    13:04

    Генпрокуратура прокомментировала приговор по делу о насилии в детском доме

    Происшествия
    13:03

    Президент Совета ЕС поздравил Алиева и Пашиняна с историческим мирным соглашением

    Внешняя политика
    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей