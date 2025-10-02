Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули
- 02 октября, 2025
- 12:50
Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует проектирование и строительство мечети в городе Физули.
Как передает Report, об этом сообщают туркменские СМИ.
Соответствующий контракт был подписан с частным туркменским предприятием Aga-gurluşyk.
Подписание состоялось по указанию Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Как сообщалось, строительство мечети в Физули станет подарком от Туркменистана Азербайджану. Об этом ранее сообщил президент Ильхам Алиев, отметив, что предложение о возведении мечети сделал председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках своего визита в Азербайджан. Уже подготовлен архитектурный эскиз, и в ближайшее время планируется закладка фундамента.