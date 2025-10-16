Фарман Гурбанлы: В Азербайджане завершено строительство 8 проектов доступного жилья

На сегодняшний день Государственное агентство по развитию жилищного строительства Азербайджана (MIDA) полностью завершило строительство восьми проектов доступного жилья, включающих около 12 000 квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил глава аппарата MIDA Фарман Гурбанлы во второй день на III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

По его словам, доступность жилья требует комплексного и инклюзивного подхода, который объединяет экономические, социальные, технические и правовые аспекты.

"Обеспечение доступности жилья невозможно без эффективных финансовых инструментов, государственной поддержки и субсидирования. Также это включает развитие жилых районов с доступом к социальной инфраструктуре и ключевым общественным услугам", - сказал Ф. Гурбанлы.

Он подчеркнул, что в Азербайджане одним из важнейших вопросов в сфере жилищного строительства является деятельность Государственного агентства по жилищному строительству Азербайджана.

"Проекты доступного жилья были реализованы не только в столице, Баку, но и в регионах - в поселке Авшар, городах Сумгайыт, Ширван, Евлах и Гянджа, Бинагадинском районе Баку. Агентство также успешно завершило строительные проекты на освобожденных территориях Карабаха. Всего с момента создания Агентство запустило 18 проектов. На сегодняшний день полностью завершено строительство восьми проектов доступного жилья, включающих около 12 000 квартир", - заявил Гурбанлы.