İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Fərman Qurbanlı: "Azərbaycanda 8 güzəştli mənzil layihəsinin icrası başa çatıb"

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:39
    Fərman Qurbanlı: Azərbaycanda 8 güzəştli mənzil layihəsinin icrası başa çatıb

    Azərbaycan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) bugünədək 12 minə yaxın mənzildən ibarət səkkiz güzəştli mənzil layihəsinin tikintisini tam başa çatdırıb.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, bunu MİDA-nın Aparat rəhbəri Fərman Qurbanlı III Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) ikinci günündə deyib.

    O qeyd edib ki, mənzilin əlçatanlığı iqtisadi, sosial, texniki və hüquqi aspektləri birləşdirən hərtərəfli və inklüziv yanaşma tələb edir.

    "Mənzillərin əlçatanlığını effektiv maliyyə alətləri, dövlət dəstəyi və subsidiyalar olmadan təmin etmək mümkün deyil. Bura həm də sosial infrastruktura və əsas ictimai xidmətlərə çıxışı olan yaşayış massivlərinin inkişafı daxildir", - F.Qurbanlı bildirib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycanda mənzil tikintisi sahəsində ən vacib məsələlərdən biri Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlıdır.

    "Güzəştli mənzil layihələri təkcə paytaxt Bakıda deyil, həmçinin regionlarda - Avşar qəsəbəsində, Sumqayıt, Şirvan, Yevlax və Gəncə şəhərlərində, Bakının Binəqədi rayonunda həyata keçirilib. Agentlik Qarabağın azad edilmiş ərazilərində də tikinti layihələrini uğurla başa çatdırıb. Yaradıldığı gündən etibarən agentlik ümumilikdə 18 layihəyə start verib. Bu günə qədər təxminən 12 min mənzildən ibarət 8 güzəştli mənzil layihəsinin tikintisi tam başa çatdırılıb", - F.Qurbanlı qeyd edib.

    MİDA Fərman Qurbanlı Milli Şəhərsalma Forumu
    Фарман Гурбанлы: В Азербайджане завершено строительство 8 проектов доступного жилья

    Son xəbərlər

    13:03

    Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT sədrinin səfəri ilə bağlı etiraz notası göndərib

    Region
    13:02
    Foto
    Video

    Bənəniyar su anbarındakı balıqlar hövzənin daha dərin hissələrinə köçürülür – YENİLƏNİB

    Ekologiya
    13:01

    Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"

    Fərdi
    13:01

    Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutub

    Maliyyə
    13:00

    İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Azərbaycan Uqandada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclasında təmsil olunub

    Xarici siyasət
    12:56

    Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:54

    Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti