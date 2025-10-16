Fərman Qurbanlı: "Azərbaycanda 8 güzəştli mənzil layihəsinin icrası başa çatıb"
- 16 oktyabr, 2025
- 12:39
Azərbaycan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) bugünədək 12 minə yaxın mənzildən ibarət səkkiz güzəştli mənzil layihəsinin tikintisini tam başa çatdırıb.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, bunu MİDA-nın Aparat rəhbəri Fərman Qurbanlı III Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) ikinci günündə deyib.
O qeyd edib ki, mənzilin əlçatanlığı iqtisadi, sosial, texniki və hüquqi aspektləri birləşdirən hərtərəfli və inklüziv yanaşma tələb edir.
"Mənzillərin əlçatanlığını effektiv maliyyə alətləri, dövlət dəstəyi və subsidiyalar olmadan təmin etmək mümkün deyil. Bura həm də sosial infrastruktura və əsas ictimai xidmətlərə çıxışı olan yaşayış massivlərinin inkişafı daxildir", - F.Qurbanlı bildirib.
O vurğulayıb ki, Azərbaycanda mənzil tikintisi sahəsində ən vacib məsələlərdən biri Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlıdır.
"Güzəştli mənzil layihələri təkcə paytaxt Bakıda deyil, həmçinin regionlarda - Avşar qəsəbəsində, Sumqayıt, Şirvan, Yevlax və Gəncə şəhərlərində, Bakının Binəqədi rayonunda həyata keçirilib. Agentlik Qarabağın azad edilmiş ərazilərində də tikinti layihələrini uğurla başa çatdırıb. Yaradıldığı gündən etibarən agentlik ümumilikdə 18 layihəyə start verib. Bu günə qədər təxminən 12 min mənzildən ibarət 8 güzəştli mənzil layihəsinin tikintisi tam başa çatdırılıb", - F.Qurbanlı qeyd edib.