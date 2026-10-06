Фариз Алиев: Средний коридор должен стать полноценным международным логистическим маршрутом в ближайшие 5 лет

Ключевой целью развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) на ближайшие пять лет является его превращение в полноценный интегрированный международный логистический маршрут.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

"Если заглянуть на пять лет вперед, я полагаю, что основное преобразование, которого мы должны добиться, - это переход Среднего коридора от совокупности национальных транспортных систем к по-настоящему интегрированному международному транспортному коридору", - подчеркнул Ф. Алиев.

Представитель министерства указал, что для реализации этой задачи необходим комплексный подход, объединяющий модернизацию физической инфраструктуры с применением мягких инструментов - цифровизацией рабочих процессов, унификацией таможенных процедур и сокращением пограничных формальностей.

Как отметил Ф.Алиев, в Азербайджане уже реализуются мероприятия по формированию национальной платформы "единого окна" для импортно-экспортных и транзитных операций, что обеспечит повышение прозрачности и предсказуемости грузоперевозок. На следующем этапе приоритетной задачей станет достижение технической и цифровой совместимости (интероперабельности) подобных систем государств- участников маршрута, в том числе Казахстана, Грузии и Турции.

Ф.Алиев также обратил внимание на важность усиления институционального взаимодействия и сообщил о разработке нормативно-правовой базы для координации управления коридором. Долгосрочная стратегия Азербайджана, как он пояснил, состоит в трансформации из транзитного государства в полноценный региональный экономический хаб.