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    Фариз Алиев: Средний коридор должен стать полноценным международным логистическим маршрутом в ближайшие 5 лет

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 15:00
    Фариз Алиев: Средний коридор должен стать полноценным международным логистическим маршрутом в ближайшие 5 лет

    Ключевой целью развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) на ближайшие пять лет является его превращение в полноценный интегрированный международный логистический маршрут.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "Если заглянуть на пять лет вперед, я полагаю, что основное преобразование, которого мы должны добиться, - это переход Среднего коридора от совокупности национальных транспортных систем к по-настоящему интегрированному международному транспортному коридору", - подчеркнул Ф. Алиев.

    Представитель министерства указал, что для реализации этой задачи необходим комплексный подход, объединяющий модернизацию физической инфраструктуры с применением мягких инструментов - цифровизацией рабочих процессов, унификацией таможенных процедур и сокращением пограничных формальностей.

    Как отметил Ф.Алиев, в Азербайджане уже реализуются мероприятия по формированию национальной платформы "единого окна" для импортно-экспортных и транзитных операций, что обеспечит повышение прозрачности и предсказуемости грузоперевозок. На следующем этапе приоритетной задачей станет достижение технической и цифровой совместимости (интероперабельности) подобных систем государств- участников маршрута, в том числе Казахстана, Грузии и Турции.

    Ф.Алиев также обратил внимание на важность усиления институционального взаимодействия и сообщил о разработке нормативно-правовой базы для координации управления коридором. Долгосрочная стратегия Азербайджана, как он пояснил, состоит в трансформации из транзитного государства в полноценный региональный экономический хаб.

    Фариз Алиев Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Fariz Əliyev: "Orta Dəhliz yaxın 5 ildə tamhüquqlu beynəlxalq logistika marşrutuna çevrilməlidir"
    Fariz Aliyev: Middle Corridor should become a fully integrated international logistics route within 5 years
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