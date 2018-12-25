Еще одна страна может присоединиться к международному транспортному маршруту, в котором участвует Азербайджан

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Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Маршрут Ляпис-Лазули значим для Афганистана и других стран".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал на церемонии по случаю доставки по маршруту первого груза в новый Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района Баку.

По его словам, этот маршрут станет важным коридором, который обеспечит выход Афганистана на мировые рынки. Он также добавил, что Ляпис-Лазули имеет стратегическое значение и для Азербайджана с Турцией.

На мероприятии было отмечено, что к маршруту Ляпис-Лазули ожидается присоединение еще одной страны, Индии.