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    Еще одна страна может присоединиться к международному транспортному маршруту, в котором участвует Азербайджан

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Маршрут Ляпис-Лазули значим для Афганистана и других стран".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал на церемонии по случаю доставки по маршруту первого груза в новый Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района Баку.

    По его словам, этот маршрут станет важным коридором, который обеспечит выход Афганистана на мировые рынки. Он также добавил, что Ляпис-Лазули имеет стратегическое значение и для Азербайджана с Турцией.

    На мероприятии было отмечено, что к маршруту Ляпис-Лазули ожидается присоединение еще одной страны, Индии.

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