Еще одна страна может присоединиться к международному транспортному маршруту, в котором участвует Азербайджан

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ "Маршрут Ляпис-Лазули значим для Афганистана и других стран".
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал на церемонии по случаю доставки по маршруту первого груза в новый Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района Баку.
По его словам, этот маршрут станет важным коридором, который обеспечит выход Афганистана на мировые рынки. Он также добавил, что Ляпис-Лазули имеет стратегическое значение и для Азербайджана с Турцией.
На мероприятии было отмечено, что к маршруту Ляпис-Лазули ожидается присоединение еще одной страны, Индии.
Aynur BayramovaАвтор новости