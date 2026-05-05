ЕС поддерживает проекты транспортной связности на Южном Кавказе

Реализация ключевого проекта "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) содействует созданию устойчивой, безопасной и инклюзивной транспортной доступности на Южном Кавказе.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместной декларации, подписанной между ЕС и Арменией по итогам саммита в Ереване 5 мая.

Общее видение направлено на укрепление мира, стабильности и транспортной связности в регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии, а также на развитие связей между народами.

В декларации указана приверженность сторон "основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности".

"Углубление наших двусторонних отношений - это вклад в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами. В этом смысле мы высоко оцениваем усилия по дальнейшей институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, а также по обеспечению подписания и ратификации мирного договора", - указано в документе.

В нем также высоко оцениваются итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и последующие шаги, предпринятые в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, ЕС также полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией, а также всеобъемлющее возобновление всех связей в регионе на основе суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также принципов нерушимости границ и взаимности.