Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЕС поддерживает проекты транспортной связности на Южном Кавказе

    Инфраструктура
    • 05 мая, 2026
    • 17:00
    ЕС поддерживает проекты транспортной связности на Южном Кавказе

    Реализация ключевого проекта "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) содействует созданию устойчивой, безопасной и инклюзивной транспортной доступности на Южном Кавказе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в совместной декларации, подписанной между ЕС и Арменией по итогам саммита в Ереване 5 мая.

    Общее видение направлено на укрепление мира, стабильности и транспортной связности в регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии, а также на развитие связей между народами.

    В декларации указана приверженность сторон "основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности".

    "Углубление наших двусторонних отношений - это вклад в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами. В этом смысле мы высоко оцениваем усилия по дальнейшей институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, а также по обеспечению подписания и ратификации мирного договора", - указано в документе.

    В нем также высоко оцениваются итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и последующие шаги, предпринятые в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Кроме того, ЕС также полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией, а также всеобъемлющее возобновление всех связей в регионе на основе суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также принципов нерушимости границ и взаимности.

    Европейский союз (ЕС) Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Aİ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı birgə bəyannamə imzalanıb
    EU supports transport connectivity projects in South Caucasus

    Последние новости

    20:37

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    19:32

    Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамику

    Внешняя политика
    19:25

    Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:22
    Фото

    Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

    Промышленность
    Лента новостей