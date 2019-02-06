ЕС потратит 2 млрд евро на железнодорожную сеть в 5 странах, включая Азербайджан

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Европейский Союз потратит 2 млрд евро на расширение железнодорожной сети в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это является составной частью плана расширения проекта Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в восточном направлении.

Еврокомиссия и Всемирный банк уже представили индикативный инвестиционный план деятельности в соответствии с приоритетами этих стран.

Отмечается, что Азербайджан и Грузия, расположенные между Каспийским и Черным морями, имеют важное значение в качестве транзитных регионов в Среднем коридоре (Middle Corridor). Грузы, прибывающие из Европейского Союза по данному мультимодальному маршруту, проходят через Черное море или Турцию, и отправляются по Каспию в Казахстан, а затем по железной дороге в Китай.

Общий объем инвестиций в проекты железных и автомобильных дорог, связывающих эти страны, оценивается в 2 млрд 120 млн евро. На работы по сигнализации, телекоммуникации и электрификации на участке, проходящем по территории Азербайджана от границы Грузии до Бакинского порта, выделено как минимум 328 млн евро.