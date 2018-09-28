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    ЕС: Подписание авиационного соглашения с Азербайджаном удешевит авиабилеты

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Подписание авиационного соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном усилит поток европейских туристов в Азербайджан.

    Об этом сообщил Report глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    По его словам, проект соглашения представлен азербайджанской стороне: "В настоящее время Азербайджан проводит расчеты и оценки в связи с соглашением, и мы ожидаем результаты".

    К.Янкаускас отметил, что в настоящее время авиабилеты в Азербайджан дорогие: "Подписание этого соглашения приведет к удешевлению полетов. Это будет способствовать посещению Азербайджана миллионами европейцев в целях бизнеса и отдыха, а также поможет расширению наших связей".

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