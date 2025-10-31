Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Эрдал Бахчиван: Экономика — главный элемент сотрудничества Турции и Азербайджана

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 11:14
    Эрдал Бахчиван: Экономика — главный элемент сотрудничества Турции и Азербайджана

    2025 год открывает исторические возможности как для укрепления мира, так и для реализации Зангезурского коридора.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчиван на деловых встречах в рамках визита турецкой бизнес-делегации в Баку.

    По словам Бахчивана, отношения между Турцией и Азербайджаном основаны на крепких братских узах, однако ключевым элементом сотрудничества является экономика.

    "Экономика - это основа, а промышленность - ее краеугольный камень. Мы, как крупнейшая промышленная организация Турции, приехали, чтобы увидеть инвестиционные возможности Азербайджана, оценить бизнес-среду и укрепить уже существующие связи. Цель - превратить наше сотрудничество в реальные инвестиционные проекты", - сказал он.

    Эрдал Бахчиван отметил, что 2025 год стал поворотным моментом в истории региона: "Это год исторических возможностей - как с точки зрения утверждения мира, так и в контексте формирования Зангезурского коридора. Азербайджан, пройдя трудный путь, сегодня становится восходящей звездой региона".

    Турция Азербайджан экономическое сотрудничество
    Erdal Baxçıvan: "Azərbaycanla yaxın münasibətlərin ən mühüm elementi iqtisadiyyatdır"
    Erdal Bahcivan: Economy is most vital element in Azerbaijan–Türkiye ties

    Последние новости

    12:18

    Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:17

    ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    12:14

    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    Бизнес
    12:14

    В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

    В регионе
    12:10

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%

    Бизнес
    12:10
    Фото

    В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

    Происшествия
    12:08

    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис
    12:07

    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    12:03

    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей