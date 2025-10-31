Эрдал Бахчиван: Экономика — главный элемент сотрудничества Турции и Азербайджана

2025 год открывает исторические возможности как для укрепления мира, так и для реализации Зангезурского коридора.

Как передает Report, об этом заявил председатель Стамбульской промышленной палаты Эрдал Бахчиван на деловых встречах в рамках визита турецкой бизнес-делегации в Баку.

По словам Бахчивана, отношения между Турцией и Азербайджаном основаны на крепких братских узах, однако ключевым элементом сотрудничества является экономика.

"Экономика - это основа, а промышленность - ее краеугольный камень. Мы, как крупнейшая промышленная организация Турции, приехали, чтобы увидеть инвестиционные возможности Азербайджана, оценить бизнес-среду и укрепить уже существующие связи. Цель - превратить наше сотрудничество в реальные инвестиционные проекты", - сказал он.

Эрдал Бахчиван отметил, что 2025 год стал поворотным моментом в истории региона: "Это год исторических возможностей - как с точки зрения утверждения мира, так и в контексте формирования Зангезурского коридора. Азербайджан, пройдя трудный путь, сегодня становится восходящей звездой региона".