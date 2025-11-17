Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Инфраструктура
    • 17 ноября, 2025
    • 13:51
    Emirates заказала у Boeing 65 самолетов на $38 млрд

    Авиаперевозчик Emirates заключил контракт на закупку 65 широкофюзеляжных самолетов у компании Boeing Co. общей каталожной стоимостью $38 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

    Контракт на поставку самолетов модели 777-9 заключен в первый день авиасалона в Дубае. Он также включает в себя поставку 130 двигателей GE9X. Поставки начнутся во втором квартале 2027 года.

    После этой сделки общий объем заказанных Emirates у Boeing широкофюзеляжных самолетов достиг 315 воздушных судов, двигателей - 540 единиц. Emirates является крупнейшим в мире оператором Boeing 777.

    Тем временем Reuters со ссылкой на источники пишет, что Airbus может получить основную долю заказов на узкофюзеляжные самолеты от компании flydubai. По словам источников, flydubai закажет около сотни самолетов A321neo и лишь несколько десятков 737 MAX.

