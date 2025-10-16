Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

Правительство Азербайджана планирует к 2040 году разместить в Агдаме около 100 тысяч жителей.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном форуме по градостроительству (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, в следующем году во втором жилом комплексе города заселят еще 300 семей.

В настоящее время продолжаются строительные работы в четвертом и пятом жилых массивах Агдама. Эти проекты планируется завершить до лета следующего года, что позволит переселить более 2 тысяч семей.

"К концу 2026 года мы рассчитываем обеспечить переселение около 20 тысяч человек в Агдам. Согласно генеральному плану города, к 2040 году в Агдаме будет проживать примерно 100 тысяч человек. Город станет одним из крупнейших в регионе", - отметил Гусейнов.