Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

    Инфраструктура
    • 16 октября, 2025
    • 11:57
    Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

    Правительство Азербайджана планирует к 2040 году разместить в Агдаме около 100 тысяч жителей.

    Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном форуме по градостроительству (NUFA3) в Ханкенди.

    По его словам, в следующем году во втором жилом комплексе города заселят еще 300 семей.

    В настоящее время продолжаются строительные работы в четвертом и пятом жилых массивах Агдама. Эти проекты планируется завершить до лета следующего года, что позволит переселить более 2 тысяч семей.

    "К концу 2026 года мы рассчитываем обеспечить переселение около 20 тысяч человек в Агдам. Согласно генеральному плану города, к 2040 году в Агдаме будет проживать примерно 100 тысяч человек. Город станет одним из крупнейших в регионе", - отметил Гусейнов.

    Агдам Великое возвращение Эмин Гусейнов
    Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"

    Последние новости

    12:01

    В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

    Здоровье
    12:01

    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

    Другие страны
    11:57

    Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

    Энергетика
    11:47

    MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях Азербайджана

    Инфраструктура
    11:46

    Армения назначила военного атташе в ЕС и Бельгии

    В регионе
    11:37

    Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%

    Финансы
    11:34

    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    11:34

    Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

    Инфраструктура
    Лента новостей