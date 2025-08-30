    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Эмин Гусейнов: Поезд Баку-Агдам - важный символ возвращения на освобожденные территории

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 12:50
    Эмин Гусейнов: Поезд Баку-Агдам - важный символ возвращения на освобожденные территории

    Сегодняшний запуск поезда Баку-Агдам является важным символом великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    Он назвал запуск поезда Баку-Агдам знаменательным событием: "Это действительно очень радостный день для нашей страны и нашего народа".

    Гусейнов добавил, что в Агдамском железнодорожном автовокзальном комплексе впервые в Азербайджане поезд останавливается на внутренней платформе.

    "Здесь есть закрытый перрон, что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно на вокзале в любое время года, независимо от погодных условий", - отметил Гусейнов.

    Азербайджан   Карабах   Агдам   Поезд Баку-Агдам   Эмин Гусейнов  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"
    Английская версия Английская версия
    Emin Huseynov: Resumption of Baku-Aghdam train - crucial symbol of return to liberated territories

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей