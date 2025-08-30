Эмин Гусейнов: Поезд Баку-Агдам - важный символ возвращения на освобожденные территории

Сегодняшний запуск поезда Баку-Агдам является важным символом великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он назвал запуск поезда Баку-Агдам знаменательным событием: "Это действительно очень радостный день для нашей страны и нашего народа".

Гусейнов добавил, что в Агдамском железнодорожном автовокзальном комплексе впервые в Азербайджане поезд останавливается на внутренней платформе.

"Здесь есть закрытый перрон, что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно на вокзале в любое время года, независимо от погодных условий", - отметил Гусейнов.