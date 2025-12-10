Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

Послы ЕС согласовали "малый блок" санкций в отношении РФ вне основных санкционных пакетов. В него войдут около 40 танкеров, перевозящих российскую нефть, и порядка 10 физических лиц.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

"Послы ЕС впервые с начала войны в Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ вне основных санкционных пакетов. Согласовано включение в черный список ЕС около 40 танкеров теневого флота, а также около дюжины физических лиц, в том числе граждан иностранных государств, связанных с Россией", - сказал дипломат.

Он добавил, что эти санкции должны быть утверждены на уровне министров иностранных дел на встрече в Брюсселе 15 декабря, после этого они вступят в силу.