    Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 13:09
    Послы ЕС согласовали "малый блок" санкций в отношении РФ вне основных санкционных пакетов. В него войдут около 40 танкеров, перевозящих российскую нефть, и порядка 10 физических лиц.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя.

    "Послы ЕС впервые с начала войны в Украине утвердили ограниченный блок санкций против РФ вне основных санкционных пакетов. Согласовано включение в черный список ЕС около 40 танкеров теневого флота, а также около дюжины физических лиц, в том числе граждан иностранных государств, связанных с Россией", - сказал дипломат.

    Он добавил, что эти санкции должны быть утверждены на уровне министров иностранных дел на встрече в Брюсселе 15 декабря, после этого они вступят в силу.

    Лента новостей