Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 13:08
    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Перспективы расширения авиационного сообщения между Азербайджаном и Европой с точки зрения спроса, политики "открытого неба", а также двусторонних и регуляторных соглашений с ЕС выглядят весьма обнадеживающе.

    Об этом сообщил Report генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш в Женеве.

    По его словам, определенные сложности по-прежнему создают ограничения воздушного пространства, однако их решение позволит активнее раскрыть потенциал региона.

    "Рынки Азербайджана и направления Европа-Китай следует рассматривать как зоны роста, особенно с учетом текущей ситуации в Европе. Если бы я принимал инвестиционные решения, я бы чувствовал себя уверенно, вкладывая в этот рынок, поскольку перспективы развития, на мой взгляд, очень значительные", - отметил У. Уолш.

    Он подчеркнул, что особенно высокие возможности открываются в сфере грузовых авиаперевозок на фоне изменения маршрутов грузопотоков из Азии в Европу.

    "Очевидно, что промежуточные пункты, включая Азербайджан, будут выигрывать от этих изменений. Поэтому я считаю, что Азербайджан следует рассматривать как привлекательный рынок как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, особенно - для грузовых", - добавил глава IATA.

    IATA Уилли Уолш Азербайджан Европа Китай Азия
    Elvis

    Последние новости

    13:13

    TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

    Инфраструктура
    13:12
    Фото

    Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцев

    Энергетика
    13:11

    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Инфраструктура
    13:09

    Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

    Другие страны
    13:08

    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    13:04
    Фото

    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    АПК
    13:04

    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:57

    SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасно

    ИКТ
    12:55

    В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях

    Милли Меджлис
    Лента новостей