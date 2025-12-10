Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

Перспективы расширения авиационного сообщения между Азербайджаном и Европой с точки зрения спроса, политики "открытого неба", а также двусторонних и регуляторных соглашений с ЕС выглядят весьма обнадеживающе.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш в Женеве.

По его словам, определенные сложности по-прежнему создают ограничения воздушного пространства, однако их решение позволит активнее раскрыть потенциал региона.

"Рынки Азербайджана и направления Европа-Китай следует рассматривать как зоны роста, особенно с учетом текущей ситуации в Европе. Если бы я принимал инвестиционные решения, я бы чувствовал себя уверенно, вкладывая в этот рынок, поскольку перспективы развития, на мой взгляд, очень значительные", - отметил У. Уолш.

Он подчеркнул, что особенно высокие возможности открываются в сфере грузовых авиаперевозок на фоне изменения маршрутов грузопотоков из Азии в Европу.

"Очевидно, что промежуточные пункты, включая Азербайджан, будут выигрывать от этих изменений. Поэтому я считаю, что Азербайджан следует рассматривать как привлекательный рынок как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, особенно - для грузовых", - добавил глава IATA.