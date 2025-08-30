Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"
İnfrastruktur
- 30 avqust, 2025
- 12:36
Bakı-Ağdam qatarının işə düşməsi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışın çox vacib simvoludur.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında üsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib.
O, bu günün əlamətlər olduğu bildirib: "Bugün Bakı-Ağdam qatarı fəaliyyətə başlayıb. Həqiqətən ölkəmiz və xalqımız üçün çox böyük sevincli gündür".
E.Hüseynovun sözlərinə görə, Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin özəlliyi ondadır ki, ölkədə ilk dəfə qatar daxili platformada dayanır: "Burada qapalı peron var və bu da hava şəraitindən asılı olmayaraq sərnişinlərin istənilən vaxtı vağzalda qəbul olmasına şərait yaradacaq".
Son xəbərlər
12:41
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaqİnfrastruktur
12:38
Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaqİnfrastruktur
12:36
Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"İnfrastruktur
12:31
Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
12:30
Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikirDigər ölkələr
12:29
Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıbHadisə
12:21
Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
12:13
Foto
Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:07
Foto