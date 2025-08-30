    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 12:36
    Bakı-Ağdam qatarının işə düşməsi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışın çox vacib simvoludur.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında üsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bildirib. 

    O, bu günün əlamətlər olduğu bildirib: "Bugün Bakı-Ağdam qatarı fəaliyyətə başlayıb. Həqiqətən ölkəmiz və xalqımız üçün çox böyük sevincli gündür". 

    E.Hüseynovun sözlərinə görə, Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksinin özəlliyi ondadır ki, ölkədə ilk dəfə qatar daxili platformada dayanır: "Burada qapalı peron var və bu da hava şəraitindən asılı olmayaraq sərnişinlərin istənilən vaxtı vağzalda qəbul olmasına şərait yaradacaq".  

    Emin Hüseynov   Bakı-Ağdam qatarı  

