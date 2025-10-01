Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандарта

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 15:45
    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания зеленого транспортного стандарта

    Одним из главных вызовов для развития Среднего коридора и региональной торгово-транспортной сети остается его мультимодальная структура - различия в железнодорожных системах, технические переходы и процедурные барьеры.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер компании Rotas Consulting Эмиль Меджидов в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    Однако, по его словам, именно в этих вызовах заключены и возможности для превращения региона в ключевой транзитный хаб.

    Как подчеркнул Э.Меджидов, исторически именно Центральная Азия и Кавказ были центром мировой торговли, пока развитие европейского кораблестроения и морской навигации не сместило глобальные потоки в сторону морских путей.

    "Если это уже случилось однажды, значит, успех можно повторить. Но один из очевидных вызовов для Среднего коридора - его мультимодальная природа. В регионе действуют разные железнодорожные стандарты: советские, турецкие, иранские. Поэтому нужно находить решения, которые сделают переход из одной системы в другую более плавным", - отметил он.

    Э.Меджидов напомнил, что Азербайджан стал локомотивом трансформации: страна построила крупнейший порт на Каспии, внедряет современные вагоны, активно продвигает электрификацию, развивает терминалы для стандартизации грузопотоков.

    "Мы понимаем: если хотим вернуть транзит в регион, необходимо обеспечить быстрое и беспрепятственное движение грузов. Это не только физическая инфраструктура, но и согласованные процедуры, законодательство и цифровые решения, которые должны стать очевидным путем вперед", - добавил он.

    Говоря о перспективах, Э.Меджидов отметил особое значение Каспия, где число портов ограничено, а значит, проще договориться о единых стандартах.

    "В отличие от открытого моря, где приходится согласовывать правила со всем миром, на Каспии достаточно договоренности нескольких стран. Это дает возможность быть амбициозными в "зеленой" повестке. Будущее региона - это создание устойчивого стандарта, привлечение инвестиций и разработка уникальной бизнес-модели. Я верю, что такие страны, как Азербайджан и Казахстан, могут сделать это быстро, ведь именно через них проходит большая часть грузов", - заключил эксперт.

