Эксперт: Транспорт приведет к усилению кооперации Азербайджана с Центральной Азией

Транспорт - это та сфера, которая приведет к более активной и тесной кооперации Азербайджана со странами Центральной Азии.

Транспорт - это та сфера, которая приведет к более активной и тесной кооперации Азербайджана со странами Центральной Азии.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института экономики АН Азербайджана Эмин Мамедзаде, выступая на видеоконференции Москва-Ташкент-Бишкек-Астана- Баку на тему "Развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС".

Эксперт напомнил, что Азербайджан - страна, через которую проходят важные транзитные коридоры "Восток - Запад" и "Север- Юг".

"Именно поэтому наша страна в последние годы наращивает свою инфраструктуру, внедряет новые технологии и активно участвует в диверсификации транспортных маршрутов", - сказал Мамедзаде.

По его словам, есть новые альтернативные дороги, которые могли бы пройти через Армению, Нахчыван и далее в Турцию и которые могли бы сократить время в пути и затраты.

Он также сообщил, что объем грузовых перевозок через Азербайджан вырос в два с половиной раза по сравнению с показателями 2023 года.

"Наша страна подписывает договора о транспортировке "зеленой энергии" на европейские рынки. Так что транспортный сектор - это та отрасль, которая приведет к интеграции наших стран. Но надо прилагать усилия для либерализации тарифов. Встречи на уровне глав государств должны помогать в развитии транспортных коридоров", - сказал он.

Советник по международному сотрудничеству российского АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Юрий Петров в свою очередь заметил, что в нынешних условиях геополитической нестабильности Россия планирует участвовать в новых транспортных маршрутах. В частности, как торговый партнер стран Центральной Азии, через Каспий. Это, например, инициированный Кыргызстаном, маршрут, который должен протянутся от Кыргызстана через Туркменистан и далее через Каспий.

"Маршрутом через Каспий интересуются и Узбекистан и Китай", - добавил Петров.

Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов подтвердил, что для его страны, которая не имеет выхода к мировому океану и к открытым морям очень важны транспортные коридоры.

"Нам, чтобы выйти к открытым морям нужно пересечь, как минимум, две границы. У тех стран, которые не имеют выхода к открытом морским портам, транспортные издержки в три раза выше. Поэтому для нас развитие коридоров, как в северном, так и южном направлениях одинаково важны.

"Все транспортные коридоры для нас в приоритете, так как это будет только расширять наши внешнеэкономические связи. Сейчас мы работаем над формированием нового южного коридора через Афганистан и Индию для выхода на Индийский океан", - резюмировал Холматов.