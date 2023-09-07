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Эксперт: Средний коридор - важный транспортный маршрут, способствующий развитию внешней торговли Китая

Эксперт: Средний коридор - важный транспортный маршрут, способствующий развитию внешней торговли Китая Средний коридор вносит весомый вклад в развитие внешней торговли Китая, предоставляя доступ этой стране к альтернативным рынкам. 
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 16:28
Эксперт: Средний коридор - важный транспортный маршрут, способствующий развитию внешней торговли Китая

Средний коридор вносит весомый вклад в развитие внешней торговли Китая, предоставляя доступ этой стране к альтернативным рынкам.

Об этом Report сказал преподаватель Сычуаньского университета (Китай) Фаиг Агабалаев.

По его словам, значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) для Китая заключается не только в интенсификации торгово-транспортных связей, но в развитии регионов страны, не имеющих выхода к морю:

"Почти все регионы Китая, имеющие доступ к морю, выделяются высокими экономическими показателями. В то же время регионы без выхода к морю чаще характеризуются низкими экономическими показателями. Тем не менее, в течение нескольких лет Китаю удалось достичь экономического роста в них. Например, провинции Ганьсу, Синьцзян и Сычуань, благодаря использованию этих торговых маршрутов продемонстрировали впечатляющий экономический рост за последние 10 лет", - заявил эксперт.

Ф.Агабалаев также подчеркнул, что визиты глав государств стран Центральной Азии в Китай и их заинтересованность в совместной работе над Средним коридором свидетельствуют о том, что этот маршрут будет разрабатываться более интенсивно.

"Китай и страны региона заинтересованы в повышении коммерческой эффективности этого проекта", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Orta Dəhliz Çinin xarici ticarətinin inkişafına kömək edən mühüm nəqliyyat marşrutudur”

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