Эксперт прогнозирует рост значимости Среднего коридора для стран ЦА

Развитие Среднего коридора в ближайшие пять лет будет опережать развитие всех остальных транспортных маршрутов в регионе Центральной Азии.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам глава Центра энергетической дипломатии и геополитики Института перспективных международных исследований Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

"Средний коридор - это крайне актуальный сегодня проект, у нас имеются действующие логистические поставки по этому маршруту. Я считаю, что в ближайшие пять лет развитие Среднего коридора будет преобладать над другими маршрутами. Это связано с тем, что Центральная Азия, в частности Узбекистан, является неким хабом между Китаем, Индией, если рассматривать Южную Азию. Азербайджан же является для нас неким хабом между нами, Центральной Азии и Европы", - сказал он.

По словам эксперта, от развития Среднего коридора выиграют как страны-экспортеры, так и страны-транзитеры.