Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Эксперт прогнозирует рост значимости Среднего коридора для стран ЦА

    Инфраструктура
    • 15 ноября, 2025
    • 17:07
    Эксперт прогнозирует рост значимости Среднего коридора для стран ЦА

    Развитие Среднего коридора в ближайшие пять лет будет опережать развитие всех остальных транспортных маршрутов в регионе Центральной Азии.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил журналистам глава Центра энергетической дипломатии и геополитики Института перспективных международных исследований Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

    "Средний коридор - это крайне актуальный сегодня проект, у нас имеются действующие логистические поставки по этому маршруту. Я считаю, что в ближайшие пять лет развитие Среднего коридора будет преобладать над другими маршрутами. Это связано с тем, что Центральная Азия, в частности Узбекистан, является неким хабом между Китаем, Индией, если рассматривать Южную Азию. Азербайджан же является для нас неким хабом между нами, Центральной Азии и Европы", - сказал он.

    По словам эксперта, от развития Среднего коридора выиграют как страны-экспортеры, так и страны-транзитеры.

    Средний коридор эксперт Узбекистан Азербайджан Хайотжон Ибрагимов
    Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırır
    Expert predicts growing importance of Middle Corridor for Central Asian countries

    Последние новости

    17:39

    КСИР заявил о наличии на танкере "Talara" несанкционированного груза

    Другие страны
    17:31
    Фото

    Участники международного конгресса в Ташкенте приняли итоговую декларацию

    В регионе
    17:17

    В Азербайджане грузоперевозки морским транспортом выросли почти на 8%

    Инфраструктура
    17:12

    Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины поразили НПЗ в Рязанской области РФ

    Другие страны
    17:07

    Эксперт прогнозирует рост значимости Среднего коридора для стран ЦА

    Инфраструктура
    16:57

    Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА

    Внешняя политика
    16:42

    Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годов

    Другие страны
    16:41

    Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружия

    Происшествия
    16:36

    ВЭС в Азербайджане увеличили производство электроэнергии в 1,6 раза

    Энергетика
    Лента новостей