Каир. 29 марта. REPORT.AZ/ Египет заинтересован в открытии прямого рейса между Баку и Каиром.

Как сообщает Report, об этом находящимся с визитом в Египте азербайджанским журналистам заявил заместитель министра туризма Египта Мухаммед Абд эль Габбар.

По его словам, отсутствие прямого рейса создает проблемы для расширения сотрудничества между двумя странами в туристической сфере: "Мы намерены изучить потребность в этом рейсе".

М. Абд эль Габбар также сообщил, что в год Египет посещают около 3 тыс. азербайджанцев и "это маленькое число".

Замминистра добавил, что в этом году планируется визит туристической делегации в Азербайджан, и в ходе визита будет обсужден вопрос налаживания прямого рейса: "Мы бы также хотели, чтобы азербайджанские компании приехали в Египет и наладили связи с египетскими турфирмами. Также можно было бы создать в Азербайджане совместную туристическую компанию".