    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 17:33
    ЕБРР готов финансировать или софинансировать крупномасштабные транспортные проекты в Азербайджане

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может участвовать в финансировании или софинансировании крупномасштабных проектов по модернизации транспортной инфраструктуры Азербайджана.

    Об этом сообщил в интервью Report региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос.

    "Мы можем привлекать средства доноров на устойчивые компоненты и проводить тщательные технико-экономические, экологические и социальные исследования для снижения рисков проектов, обеспечения инвестиционной привлекательности и максимального увеличения выгоды для всех участников.

    Мы также способствуем определению не только инвестиционных решений, но и "мягких" мер, направленных на создание более бесшовной, устойчивой и конкурентоспособной системы", - сказал он.

    По словам А. Дракиноса, географическое расположение Азербайджана делает его ключевым звеном Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). "Прогресс, достигнутый в рамках мирного соглашения при поддержке США, показывает обнадеживающие перспективы для дальнейшего укрепления региональной интеграции, открывая новые возможности для торговли, инвестиций и инклюзивного роста.

    В идеале такая связность должна быть не только быстрее и надежнее, но также более "зеленой" и устойчивой. ЕБРР занимает отличные позиции, чтобы внести весомый вклад в достижение этой цели. Мы все очень рады этому новому перспективному этапу нашего партнерства!", - добавил региональный директор ЕБРР.

    По его мнению, решения "зеленого коридора" на практике включают мультимодальную интеграцию - соединение железнодорожного, портового, морского и автомобильного сообщений, цифровизацию логистических процессов, а также меры по обеспечению энергетического перехода вдоль маршрута.

    "Конкретным примером является наше исследование по контрейлерам, реализованное совместно с железными дорогами Грузии и Азербайджана. Проект предусматривает перевозку грузовиков вместе с водителями по железной дороге между Батуми и Баку, что позволит снизить транспортные заторы и уменьшить выбросы", - подчеркнул А. Дракинос.

    При этом он добавил, что при рассмотрении инвестиций ключевыми факторами выступают четкая экономическая целесообразность и банковская привлекательность, реальный и измеримый экологический эффект, а также твердая приверженность всех участников процессу: "Зеленые коридоры" представляют собой более чистую и умную форму связности - экосистему экономических акторов, эффективно сотрудничающих между собой. ЕБРР, обладающий значительным опытом в этой сфере, является надежным и естественным партнером для реализации таких инициатив".

