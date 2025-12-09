Эбрахим Нагди: Иран, Азербайджан и Россия договорились совместно устранять торговые барьеры

Иран, Азербайджан и Россия начали совместную работу по устранению торговых барьеров и упрощению транзитных процедур.

Как сообщает Report со ссылкой на ИРНА, об этом заявил представитель Иранской таможенной службы Эбрахим Нагди на полях первого трехстороннего заседания рабочей группы по вопросам транзитных перевозок между тремя странами.

Нагди напомнил, что эта встреча стала продолжением серии переговоров с Россией и Азербайджаном, направленных на увеличение взаимного товарооборота и реализацию меморандума о взаимопонимании от 2022 года, а также соглашения, подписанного в октябре 2025 года.

"Мы пришли к выводу, что необходимо более практическое устранение существующих препятствий, мешающих развитию сотрудничества", - отметил представитель Иранской таможни.

По его словам, участники подробно обсудили проблемы, влияющие на транзит грузов и торговлю между странами, а также рассмотрели пути повышения эффективности грузоперевозок и оптимизации процедур.

"Нынешний объем торговли между тремя странами значительно ниже их реального потенциала. Стороны подтвердили готовность укреплять техническое и операционное сотрудничество и договорились продолжить регулярные трехсторонние встречи", - сказал Нагди.