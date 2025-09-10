ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Брекевельдт: Средний коридор испытывает трудности с перевозками по Каспию

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:47
    Брекевельдт: Средний коридор испытывает трудности с перевозками по Каспию

    В настоящее время одной из основных трудностей, связанных со Средним коридором, являются перевозки грузов через Каспийское море.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор по Кавказу и Центральной Азии бельгийской компании Gosselin Group  Джон Брекевельдт на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

    Он отметил, что Азербайджан очень хорошо понимает проблему и активно работает в этом направлении.

    "Я думаю, что в настоящее время без Азербайджана невозможно полноценно реализовать потенциал Среднего коридора. Азербайджан может стать ведущей силой в объединении всех стран, участвующих в проекте, и в его реализации", - сказал Брекевельдт.

    Отметим, что Средний коридор - это международный транспортный маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию и далее через Турцию в Европу.

    Согласно официальным данным, в 2024 году объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется рост этого показателя до 5,2 млн тонн. Из них 4,2 млн тонн будут проходить через территории стран-участниц маршрута, 2,5 млн тонн придется на сухие грузы (96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - на нефть.

    По прогнозам, к 2027 году годовая пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн.

