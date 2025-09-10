İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Con Brekeveldt: Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir

    Hazırda Orta Dəhliz ilə bağlı əsas çətinliklərdən biri yüklərin Xəzər dənizindən keçididir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Belçikanın "Gosselin Group" şirkətinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Con Brekeveldt Bakıda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" adlı konfransda bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə problemi çox yaxşı başa düşür: "Azərbaycan bu istiqamətdə işləyir və mühüm addımlar atır. Düşünürəm ki, hazırda Azərbaycan olmadan bütün Orta Dəhliz layihəsini həyata keçirmək mümkün deyil. Odur ki, Azərbaycan layihədə iştirak edən bütün ölkələri bir araya gətirməkdə və bu layihənin həqiqətən də lazım səviyyədə həyata keçirilməsində aparıcı qüvvə ola bilər".

    Qeyd edək ki, Orta Dəhliz Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçərək Türkiyə vasitəsilə Avropaya uzanan beynəlxalq nəqliyyat marşrutudur.

    Rəsmi məlumatlara əsasən, 2024-cü ildə Orta Dəhlizlə yük daşımalarının həcmi 62 % artaraq 4,5 milyon tona çatıb. 2025-ci ildə bu göstəricinin 5,2 milyon tona yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Bunun 4,2 milyon tonu marşrut iştirakçısı ölkələrin ərazisindən keçəcək, 2,5 milyon tonu quru yüklərin (96 min TEU), 1,7 milyon tonu isə neftin payına düşəcək.

    Proqnozlara görə, 2027-ci ilə qədər Orta Dəhlizin illik buraxılış qabiliyyəti 10 milyon tona çata bilər.

    Orta Dəhliz "Gosselin Group" Con Brekeveldt Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025

    Son xəbərlər

    13:17

    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:13

    Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    13:12

    Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"

    İnfrastruktur
    13:12

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    13:07

    Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub

    İqtisadiyyat
    13:06

    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"

    İnfrastruktur
    13:06

    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

    Xarici siyasət
    13:03

    Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyinin təsis edilməsi MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti