Джавид Гурбанов: Некоторые места в скором поезде Баку-Гянджа стоят дороже

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня запущен скорый поезд Баку-Гянджа. Это очень успешный проект. Некоторые говорили, что это всего лишь было обещанием. Но мы дали слово, и мы его сдержали".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Он отметил, что услуги в поезде организованы на высоком уровне: "Цены здесь разнятся. Имеются места бизнес-класса. Они стоят дороже, так и должно быть. Здесь людям предоставляется возможность выбора. В ближайшее время будет усовершенствована система Wi-Fi".

Дж.Гурбанов подчеркнул, что в поезде на высоком уровне обеспечены меры безопасности.