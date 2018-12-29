 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джавид Гурбанов: Некоторые места в скором поезде Баку-Гянджа стоят дороже

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня запущен скорый поезд Баку-Гянджа. Это очень успешный проект. Некоторые говорили, что это всего лишь было обещанием. Но мы дали слово, и мы его сдержали".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    Он отметил, что услуги в поезде организованы на высоком уровне: "Цены здесь разнятся. Имеются места бизнес-класса. Они стоят дороже, так и должно быть. Здесь людям предоставляется возможность выбора. В ближайшее время будет усовершенствована система Wi-Fi".

    Дж.Гурбанов подчеркнул, что в поезде на высоком уровне обеспечены меры безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi