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Джавид Гурбанов: Началось обновление железнодорожной инфраструктуры

Джавид Гурбанов: Началось обновление железнодорожной инфраструктуры На встрече также были обсуждены вопросы повышения коммерческого потенциала ЗАО
Инфраструктура
6 марта 2021 г. 16:59
Джавид Гурбанов: Началось обновление железнодорожной инфраструктуры

Состоялась видеоконференция в связи с проектом, реализуемым в соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и одной из ведущих мировых компаний McKinsey&Company в целях подготовки "Корпоративной стратегии 2030".

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов отметил, что в результате повышения внимания к железнодорожной отрасли и проводимых реформ оптимизированы финансовые обязательства Общества, начаты работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, повышается оперативная эффективность.

Сообщив, что в крупных государственных структурах страны предпринимаются шаги по совершенствованию корпоративного управления, Дж.Гурбанов подчеркнул значимость совместных усилий в развитии железнодорожного сектора.

Было отмечено, что установление железнодорожного сообщения с Нахчываном в результате освобождения наших земель от оккупации расширит возможности влияния на региональные транспортные потоки и создаст новые возможности в транспортном секторе.

На видеоконференции представители консалтинговой компании сделали презентацию о ходе проекта. Международные эксперты по железнодорожному сектору представили примеры наиболее успешного опыта в этой области и дали соответствующие консультации, обсудили стратегические цели Общества и другие вопросы.

На встрече также были обсуждены вопросы повышения коммерческого потенциала ЗАО и привлечения глобальных грузов, а также влияние происходящих в регионе социально-экономических процессов на железнодорожный сектор.

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Версия на английском языке Renewal of Azerbaijan's railway infrastructure begins
Версия на азербайджанском языке Cavid Qurbanov: "Dəmir yolu infrastrukturunun və hərəkət tərkibinin yenilənməsinə başlanılıb"

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