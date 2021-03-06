Джавид Гурбанов: Началось обновление железнодорожной инфраструктуры

На встрече также были обсуждены вопросы повышения коммерческого потенциала ЗАО

Состоялась видеоконференция в связи с проектом, реализуемым в соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и одной из ведущих мировых компаний McKinsey&Company в целях подготовки "Корпоративной стратегии 2030".

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов отметил, что в результате повышения внимания к железнодорожной отрасли и проводимых реформ оптимизированы финансовые обязательства Общества, начаты работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, повышается оперативная эффективность.

Сообщив, что в крупных государственных структурах страны предпринимаются шаги по совершенствованию корпоративного управления, Дж.Гурбанов подчеркнул значимость совместных усилий в развитии железнодорожного сектора.

Было отмечено, что установление железнодорожного сообщения с Нахчываном в результате освобождения наших земель от оккупации расширит возможности влияния на региональные транспортные потоки и создаст новые возможности в транспортном секторе.

На видеоконференции представители консалтинговой компании сделали презентацию о ходе проекта. Международные эксперты по железнодорожному сектору представили примеры наиболее успешного опыта в этой области и дали соответствующие консультации, обсудили стратегические цели Общества и другие вопросы.

На встрече также были обсуждены вопросы повышения коммерческого потенциала ЗАО и привлечения глобальных грузов, а также влияние происходящих в регионе социально-экономических процессов на железнодорожный сектор.