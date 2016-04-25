​Джавахишвили: Азербайджан должен платить за проезд по автобану в Грузии

Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/ "Центральный автобан Грузии должен быть платным".

Как передает Report со ссылкой на "Бизнес-Грузия", такое мнение высказал министр регионального развития и инфраструктуры страны Нодар Джавахишвили.

Джавахишвили считает, что Грузия не то государство, которое может делать уникальные дороги для Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, и других стран. На его взгляд, они должны платить за проезд по этой дороге.

"Если спросить меня, как действующего министра, скажу, что он обязательно должен быть платным, скажу больше, вообще этот автобан с начала и до конца должен был быть платным, и пусть это не пугает грузин, поскольку мы являемся составной частью "шелкового пути". Большей частью этого автобана должны пользоваться не местные. Мы не то государство, которое может делать уникальные дороги для Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, и других стран. Они должны платить за использование этой дороги, и единственным источником погашения громадного долга, который остается у государства, должно быть и это", - заявил министр.