    Движение поездов в Бакинском метро полностью восстановлено

    Движение поездов в Бакинском метро полностью восстановлено, система функционирует на полную мощность.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, движение по всем линиям организовано стабильно.

    Поезда работают по максимально плотному графику в рамках имеющихся технических возможностей.

    Напомним, что Бакинский метрополитен 22 апреля увеличил интервалы движения поездов для проведения технических работ из-за короткого замыкания, произошедшего 21 апреля на перегоне "Улдуз - Нариманов". В частности, по графику на 22 апреля интервал движения поездов в пиковые часы на участке "28 Мая – Ахмедлы" был установлен в 2,5 минуты.

    Бакинский метрополитен Интервал движения Пассажироперевозки
    Bakı metrosunda qatarların hərəkəti tam bərpa olunub

