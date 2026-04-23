Движение поездов в Бакинском метро полностью восстановлено, система функционирует на полную мощность.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, движение по всем линиям организовано стабильно.

Поезда работают по максимально плотному графику в рамках имеющихся технических возможностей.

Напомним, что Бакинский метрополитен 22 апреля увеличил интервалы движения поездов для проведения технических работ из-за короткого замыкания, произошедшего 21 апреля на перегоне "Улдуз - Нариманов". В частности, по графику на 22 апреля интервал движения поездов в пиковые часы на участке "28 Мая – Ахмедлы" был установлен в 2,5 минуты.