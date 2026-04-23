Bakı metrosunda qatarların hərəkəti tam bərpa olunub
İnfrastruktur
- 23 aprel, 2026
- 15:06
"Bakı Metropoliteni" QSC-də qatarların hərəkəti tam bərpa olunub və sistem tam gücü ilə fəaliyyət göstərir.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bütün xətlər üzrə hərəkət stabil təşkil edilir.
Qatarlar mövcud texniki imkanlar çərçivəsində ən sıx qrafiklə işləyir.
Texniki sistemlər üzərində nəzarət gücləndirilib, monitorinq fasiləsiz davam edir.
