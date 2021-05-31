Движение поездов в бакинском метро будет регулироваться на базе радиоканалов

Бакинский метрополитен начинает использовать новый вид счетчиков осей.

Бакинский метрополитен начинает использовать новый вид счетчиков осей.

Как сообщает Report, об этом рассказал на пресс-конференции глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

"Как вы знаете, из-за пандемии метро некоторое время не обслуживало своих пассажиров. В тот период была ускорена работа над счетчиками осей. Сейчас изучаются возможности применения этих счетчиков. В электрическом депо "Нариман Нариманов" эти работы, можно сказать, завершены, и в ближайшее время состоится презентация. Строительство новых систем на базе счетчиков осей означает, в первую очередь, сокращение количества многочисленных инженерно-технических устройств, электромеханического оборудования. В то же время в метро будет внедрена система управления движениями поездов на базе радиоканала (Communications-based train control - CBTC). Сейчас в депо идут работы по первому этапу перехода к этому процессу. На наших линиях невозможно внезапно перейти на новые системы. Для этого все движение должно быть остановлено. После завершения работ в депо "Нариман Нариманов" работы будут продолжены на линиях", - сказал он.