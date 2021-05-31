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Движение поездов в бакинском метро будет регулироваться на базе радиоканалов

Движение поездов в бакинском метро будет регулироваться на базе радиоканалов Бакинский метрополитен начинает использовать новый вид счетчиков осей.
Инфраструктура
31 мая 2021 г. 13:54
Движение поездов в бакинском метро будет регулироваться на базе радиоканалов

Бакинский метрополитен начинает использовать новый вид счетчиков осей.

Как сообщает Report, об этом рассказал на пресс-конференции глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

"Как вы знаете, из-за пандемии метро некоторое время не обслуживало своих пассажиров. В тот период была ускорена работа над счетчиками осей. Сейчас изучаются возможности применения этих счетчиков. В электрическом депо "Нариман Нариманов" эти работы, можно сказать, завершены, и в ближайшее время состоится презентация. Строительство новых систем на базе счетчиков осей означает, в первую очередь, сокращение количества многочисленных инженерно-технических устройств, электромеханического оборудования. В то же время в метро будет внедрена система управления движениями поездов на базе радиоканала (Communications-based train control - CBTC). Сейчас в депо идут работы по первому этапу перехода к этому процессу. На наших линиях невозможно внезапно перейти на новые системы. Для этого все движение должно быть остановлено. После завершения работ в депо "Нариман Нариманов" работы будут продолжены на линиях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qatarlar radiodalğalarla idarə ediləcək

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