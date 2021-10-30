В Баку из-за дыма на станции метро "28 Мая" остановили движение поездов

Подача электроэнергии на станции метро "28 Мая" временно приостановлена.

Подача электроэнергии на станции метро "28 Мая" временно приостановлена из-за задымления при входе на станцию. Движение поездов по "красной" линии метро ("Ази Асланов" - "28 Мая") ограничено. Интервалы движения поездов по основным направлениям "зеленой" и "красной" линий метрополитена регулируются.

Как сообщили Report в Бакинском метрополитене, распространившаяся информация о заложенной в метро бомбе не соответствует действительности.

В настоящее время ведутся разбирательства в связи с этим вопросом.

15:18

Ограничение движения поездов по "красной" линии метро ("Ази Асланов" - "28 Мая") сказалось на регулировании движения поездов по этой линии.

Об этом Report сообщили в Бакинском метрополитене.

В настоящее время Бакметрополитен работает над устранением проблемы, главным принципом является обеспечение безопасности пассажиров.

Интервалы движения поездов по основным направлениям "зеленой" и "красной" линий метрополитена обеспечены в соответствии с действующим графиком. Исключение составляет направление "Джафар Джаббарлы - Хатаи".

15:00

Подача электроэнергии на станции метро "28 Мая" временно приостановлена.

Как сообщили Report в Бакинском метрополитене, предварительная причина - задымление при входе на станцию метро.

По этой причине ограничено движение поездов на линии "Ази Асланов - 28 Мая".

В настоящее время на линиях Бакинского метрополитена, за исключением направления "Джафар Джаббарлы - Хатаи", обеспечивается регулирование движения поездов.