Движение по двум автодорогам Баку будет частично ограничено

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ С целью обеспечения безопасного движения автотранспортных средств в городе Баку на участке трассы Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев от Сураханской дорожной развязки в сторону аэропорта и в обратном направлении, а также на участке трассы Баку-Алят от Бибиэйбатской мечети до Локбатанского кольца в обеих направлениях идут работы по обновлению дорожной разметки.

С этой целью 19 мая с 11:00 и до вечерних часов на этих дорогах будет частично ограничено движение автотранспортных средств.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.