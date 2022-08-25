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Движение по альтернативной дороге в объезд Лачына станет возможным в ближайшую неделю

Движение по альтернативной дороге в объезд Лачына станет возможным в ближайшую неделю Движение по автомобильной дороге в объезд Лачына, строительство которой завершило правительство Азербайджана, станет возможным в ближайшую неделю.
Инфраструктура
25 августа 2022 г. 13:05
Движение по альтернативной дороге в объезд Лачына станет возможным в ближайшую неделю

Движение по автомобильной дороге в объезд Лачына, строительство которой завершило правительство Азербайджана, станет возможным в ближайшую неделю.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на презентации дорожной техники и транспортных средств, приобретенных для задействования в проектах дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

"Всего за 10 месяцев проложена альтернативная дорога в объезд Лачына, 22 км которой приходится на территорию Азербайджана, 10 км - Армении. 15 августа азербайджанская часть альтернативной дороги уже была готова. Но так, как армянская сторона не завершила строительство 10 км, проходящих через их территорию, Азербайджанская сторона по просьбе армянской общины, проживающей в Карабахе, также осуществила строительство соединительной дороги длиной 4,8 км, соединяющейся с новой дорогой", - добавил он.

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Версия на английском языке Movement on alternative road to Lachin corridor to be possible in next week
Версия на азербайджанском языке Laçın dəhlizinə alternativ yolla hərəkət yaxın bir həftədə mümkün olacaq

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