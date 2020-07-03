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Report Georgia

Движение на одном из проспектов Баку ограничивается

Движение на одном из проспектов Баку ограничивается Движение на проспекте Зии Буньядова ограничивается
Инфраструктура
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3 июля 2020 г. 14:51
Движение на одном из проспектов Баку ограничивается

Движение на участке проспекта Зии Буньядова в Баку будет частично ограничено на 2 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с предстоящими ремонтными работами, 4 и 5 июля будет временно ограничен въезд с круга 20 Января на развязку, проходящую через круг 3-го микрорайона.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательной дорогой проспекта, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.

 

 

 

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Версия на азербайджанском языке Ziya Bünyadov prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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