Движение на одном из проспектов Баку ограничивается

Движение на проспекте Зии Буньядова ограничивается

Движение на участке проспекта Зии Буньядова в Баку будет частично ограничено на 2 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с предстоящими ремонтными работами, 4 и 5 июля будет временно ограничен въезд с круга 20 Января на развязку, проходящую через круг 3-го микрорайона.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательной дорогой проспекта, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.