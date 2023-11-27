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Две компании "Азербайджанских железных дорог" ликвидируются

Две компании "Азербайджанских железных дорог" ликвидируются Принадлежащие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "Təsərrüfat İdarəsi" и "Lokomotiv Servis" ликвидируются.
Инфраструктура
27 ноября 2023 г. 11:56
Две компании Азербайджанских железных дорог ликвидируются

Принадлежащие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "Təsərrüfat İdarəsi" и "Lokomotiv Servis" ликвидируются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Диляры Алиевой, 230.

Напомним, что ООО "Təsərrüfat İdarəsi" было создано в 1996 году, ООО "Lokomotiv Servis" - в 2021 году. Их уставный капитал составляет 100 и 200 манатов соответственно.

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