Два ведомства Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана преобразованы в ЗАО

Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации публичных юридических лиц "Региональная водно-мелиоративная служба" и "Объединенная служба водоснабжения крупных городов", находящихся в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно указу, данные учреждения преобразованы в ЗАО "Региональная водная мелиорация" и "Водоснабжение крупных городов", находящиеся в подчинении агентства.

"Региональная водная мелиорация" - государственное коммерческое юридическое лицо, оказывающее услуги в сфере мелиорации и ирригации, осуществляющее эксплуатацию и охрану находящихся в государственной собственности мелиоративных и ирригационных систем, эксплуатацию водохозяйственных объектов (водохранилищ, каналов, трубопроводов и т.д.), находящихся на его балансе (в пользовании), а также оказывающее услуги по обеспечению потребителей водой для бытовых (хозяйственных) питьевых, производственных и иных целей, очистке и отведению дождевых и сточных вод в районах и городах Азербайджана (за исключением городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Нахчыван и Ширван);

"Водоснабжение крупных городов" - государственное коммерческое юридическое лицо, оказывающее услуги по обеспечению потребителей водой для бытовых (хозяйственных) - питьевых, производственных и иных целей, очистке и отведению дождевых и сточных вод в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Нахчыван и Ширван;

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Обществ создается Наблюдательный совет, состоящий из 5 членов, включая председателя.