Доклад: Стратегическое партнерство Азербайджана и Казахстана укрепляет региональную стабильность

Азербайджану и Казахстану необходимо продолжать наращивать инвестиции в инфраструктуру, активно использовать возможности цифровых технологий и задействовать финансовую экосистему для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества.

Азербайджану и Казахстану необходимо продолжать наращивать инвестиции в инфраструктуру, активно использовать возможности цифровых технологий и задействовать финансовую экосистему для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, такая рекомендация указана в аналитическом докладе о перспективах углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подготовленного Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Институтом развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

В докладе отмечается, что развитие Среднего коридора и прокладка подводной оптоволоконной линии через Каспийское море (инвестиции в проект оцениваются в $50 млн – ред.) укрепляют позиции двух стран как ключевых транзитных хабов между Азией и Европой.

"Рост экспорта нефти, реализация проектов в сфере «зеленой» энергетики, активизация торговли и финансовое сотрудничество формируют устойчивую экономическую модель. Стратегическое партнерство Казахстана и Азербайджана способствует привлечению инвестиций, укреплению региональной стабильности и расширению связей с внешними партнерами", — подчеркивается в документе.

Авторы доклада считают, что, придерживаясь стратегического и ориентированного в будущее подхода, Азербайджан и Казахстан смогут реализовать свой геоэкономический потенциал, привлечь больше иностранных инвестиций и упрочить лидирующие позиции в регионе Шелкового пути. Совместная работа, по мнению аналитиков, принесет выгоды не только экономикам Азербайджана и Казахстана, но и будет способствовать региональному процветанию, стабильности и расширению международного сотрудничества.

Гюльнар Махмудова