Доходы Бакметрополитена в 2025 году выросли на 15%
Инфраструктура
- 13 марта, 2026
- 11:43
ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году заработало 167,7 млн манатов, что на 14,9% больше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на итоговый отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год.
Согласно документу, 69% годовых доходов приходится на доходы от пассажироперевозок, 25% - на государственные субсидии и 6% - на прочие доходы.
