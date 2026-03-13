Доходы Бакметрополитена в 2025 году выросли на 15%

ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году заработало 167,7 млн ​​манатов, что на 14,9% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на итоговый отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год.

Согласно документу, 69% годовых доходов приходится на доходы от пассажироперевозок, 25% - на государственные субсидии и 6% - на прочие доходы.