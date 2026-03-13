Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Доходы Бакметрополитена в 2025 году выросли на 15%

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 11:43
    Доходы Бакметрополитена в 2025 году выросли на 15%

    ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году заработало 167,7 млн ​​манатов, что на 14,9% больше, чем в предыдущем году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на итоговый отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год.

    Согласно документу, 69% годовых доходов приходится на доходы от пассажироперевозок, 25% - на государственные субсидии и 6% - на прочие доходы.

