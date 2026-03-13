Bakı metrosunun gəlirləri 15 % artıb
İnfrastruktur
- 13 mart, 2026
- 11:40
"Bakı Metropoliteni" QSC ötən il 167,7 milyon manat gəlir əldə edib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, əvvəlki illə müqayisədə 14,9 % çoxdur.
İllik daxilolmalarının 69 %-i sərnişindaşıma fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər, 25 %-i dövlətin ayırdığı subsidiya, 6%-i isə digər daxilolmalar hesabına formalaşıb.
Xatırladaq ki, "Bakı Metropoliteni" indiki təşkilati-hüquqi formada Prezident İlham Əliyevin 27 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamına əsasən, Bakı Metropoliteninin və "Azərtunelmetrotikinti" SC-nin birləşdirilməsi ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2 milyard 580,638 milyon manatdır.
Son xəbərlər
12:03
Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölübHadisə
12:02
Foto
"Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıbBiznes
12:02
Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"Komanda
12:00
Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıbSağlamlıq
11:58
İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:49
Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurubEnergetika
11:47
Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşübİnfrastruktur
11:46
Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"Futbol
11:46