Bakı metrosunun gəlirləri 15 % artıb

    "Bakı Metropoliteni" QSC ötən il 167,7 milyon manat gəlir əldə edib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, bu, əvvəlki illə müqayisədə 14,9 % çoxdur.

    İllik daxilolmalarının 69 %-i sərnişindaşıma fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər, 25 %-i dövlətin ayırdığı subsidiya, 6%-i isə digər daxilolmalar hesabına formalaşıb.

    Xatırladaq ki, "Bakı Metropoliteni" indiki təşkilati-hüquqi formada Prezident İlham Əliyevin 27 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamına əsasən, Bakı Metropoliteninin və "Azərtunelmetrotikinti" SC-nin birləşdirilməsi ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2 milyard 580,638 milyon manatdır.

    Доходы Бакметрополитена в 2025 году выросли на 15%

