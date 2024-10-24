Дочерняя компания АО "КазТрансОйл" обновляет производственные активы Батумского морпорта

В ООО "Батумский нефтяной терминал" (100% доли участия принадлежит АО "КазТрансОйл") был введен в эксплуатацию новый кран типа "Аист" грузоподъемностью до 40 тонн для оснащения сухогрузного терминала ООО "Батумский морской порт".

В ООО "Батумский нефтяной терминал" (100% доли участия принадлежит

АО "КазТрансОйл") был введен в эксплуатацию новый кран типа "Аист" грузоподъемностью до 40 тонн для оснащения сухогрузного терминала ООО "Батумский морской порт".

Об этом передает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании.

"Обновление технической инфраструктуры повысит эффективность порта, что важно для его дальнейшего развития и конкурентоспособности. Данное мероприятие связано с повышением доли грузов навалочной категории ООО "Батумский нефтяной терминал", - поясняется в сообщении.

В результате установки нового портального крана повысится технологическая производительность сухогрузного терминала ООО "Батумский морской порт".

"В частности, увеличатся операционные возможности обслуживания крупнотоннажных судов типа Handisize и Handymax", - говорится в сообщении.

В январь-сентябре 2024 года ООО "Батумский морской порт" осуществило перевалку 1 млн 408 тыс. тонн сухих грузов, что на 51,1 тыс. тонн больше показателя за 9 месяцев 2023 года.

В рамках своей стратегии развития ООО «Батумский нефтяной терминал» инициировало два значимых инвестиционных проекта, которые направлены на увеличение объемов перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) и светлых нефтепродуктов. Эти проекты предполагают модернизацию и расширение инфраструктуры терминала, что позволит компании повысить эффективность обработки данных видов грузов, удовлетворяя растущий спрос на рынке и укрепляя конкурентоспособность порта.

Инициатива является частью долгосрочного плана по развитию порта, что должно способствовать увеличению его грузооборота и улучшению его позиций как важного логистического узла в регионе.