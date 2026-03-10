Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    AZAL выполнил очередной вывозной рейс с Ближнего Востока

    Инфраструктура
    • 10 марта, 2026
    • 10:21
    AZAL выполнил очередной вывозной рейс с Ближнего Востока

    В связи с последними событиями на Ближнем Востоке выполняется очередной вывозной рейс из города Маскат, столицы Омана, в Баку для обеспечения возвращения на родину граждан Азербайджана, остающихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

    "Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат–Баку, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Благодаря этому рейсу планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана", - говорится в сообщении.

    В настоящее время AZAL, как Национальный авиаперевозчик страны, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными соответствующими органами.

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB
    AZAL performs another evacuation flight from Middle East
