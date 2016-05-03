"Азеравтойол" выделено 3,5 млн. манатов на строительство дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир Агсуинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществе "Азеравтойол" первоначально 3,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в указанной сумме.