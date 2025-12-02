Депутат: Проблема водоснабжения в 10 селах Шамахы достигла критического уровня

Примерно 30 сел Шамахинского района столкнулись с проблемой водоснабжения, а в 10 населенных пунктах ситуация достигла критического уровня.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова в ходе обсуждения в парламенте законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" во втором чтении.

По ее словам, в настоящее время проблема водоснабжения является первоочередной для Шамахинского района: "Глобальные климатические изменения, а также рост численности населения и повышение потребности в воде привели к обострению проблем с питьевой и оросительной водой в большинстве регионов мира. В последние годы благодаря политической воле президента Ильхама Алиева в Азербайджане были проведены реформы по улучшению водоснабжения, выполнены чрезвычайно важные работы".

Депутат отметила, что в Шамахинском районе также проделана значительная работа по улучшению снабжения населения питьевой водой.

"Проблема водоснабжения города Шамахы полностью решена. Однако в примерно 30 селах района проблемы с водоснабжением все еще сохраняются. Обращаюсь к премьер-министру и представителям правительства с просьбой обратить внимание, что в 10 из этих сел ситуация критическая. Прошу рассмотреть возможность включения расходов на улучшение их водоснабжения в проект государственного бюджета на 2026 год", - подчеркнула Джафарова.