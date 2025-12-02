İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Deputat: "Şamaxının 10 kəndində su problemi kritik vəziyyətdədir"

    İnfrastruktur
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:56
    Deputat: Şamaxının 10 kəndində su problemi kritik vəziyyətdədir

    Şamaxının 30-a yaxın kəndində su problemi var, 10 kənddə isə vəziyyət kritikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova parlamentin bugünkü plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda ​Şamaxının bir nömrəli problemi su problemidir: "Qlobal iqlim dəyişiklikləri, eləcə də əhalinin sayının və tələbatının artması nəticəsində dünyanın əksər regionlarında içməli və suvarma suyu ilə bağlı problemlər kəskinləşib. Son illərdə Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə Azərbaycanda su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində islahatlar aparılıb, çox mühüm işlər görülüb".

    Deputat qeyd edib ki, Şamaxı rayonunda əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində də kifayət qədər işlər görülüb: "Şamaxı şəhərinin su təchizatı tamamilə həll olunub. Bununla yanaşı, Şamaxının 30-a yaxın kəndində su problemləri bu gün hələ də qalmaqdadır. Buradan Baş nazirdən, hökumət nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, bu kəndlərdən 10-unda vəziyyət daha kritikdir. Xahiş edirəm ki, gələn ilin dövlət büdcəsində bu kəndlərin bir neçəsinin su təchizatının yaxşılaşıdırlmasının maliyyələşməsi imkanına baxılsın".

    Tamam Cəfərova Şamaxı su problemi
    Депутат: Проблема водоснабжения в 10 селах Шамахы достигла критического уровня

    Son xəbərlər

    13:45

    "Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    13:41

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    13:39

    Azərbaycanın şimal-qərb regionunun turizm cəlbediciliyinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Turizm
    13:38

    Ukraynanın energetika nazirinin sabiq birinci müavini saxlanılıb

    Region
    13:37

    Sabah güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    13:30

    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatı ərazisində yanğın başlayıb

    Hadisə
    13:29

    Milli Paralimpiya Komitəsi qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı memorandumların imzalanmasını planlaşdırıb

    Futbol
    13:28

    Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlər

    Xarici siyasət
    13:28

    Aİ Pakistanda daşqınlardan zərər çəkmiş icmalara 3 milyon avro təcili yardım ayırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti