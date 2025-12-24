İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 22:33
    Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər

    Fransanın "Marsel" klubunun hücumçusu Nil Mope karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.

    "Report" "FootMercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən futbolçunun xidmətində "Piza" kollektivi maraqlıdır.

    O, Liqa 1 təmsilçisinə cari mövsümün əvvəli transfer olsa da, cəmi 3 oyunda meydana çıxıb. Daha çox forma geyinmək şansı qazanmaq istəyən fransalı oyunçu özünü başqa komandada sınamaq istəyir.

    Qeyd edək ki, Nil Mopenin yolu daha əvvəl İngiltərədən də keçib. O, Premyer Liqada "Brentford", "Brayton" və "Everton" kimi klublarda çıxış edib.

    Futbol İtaliya A Seriyası Nil Mope Fransa

    Son xəbərlər

    23:19

    Ankarada "Qardaşlığımız əbədidir" adlı konsert proqramı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    23:05
    Foto

    "Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    23:04

    Əlcəzair parlamenti Fransa müstəmləkəçiliyini cinayət kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    22:48

    "Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    22:45

    Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    22:43

    Kobaxidze: Gürcüstanın vəzifəsi Orta Dəhlizi regionda ən etibarlı və təhlükəsiz marşruta çevirməkdir

    Region
    22:36

    Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Region
    22:33

    Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər

    Futbol
    22:29

    Leyla Əliyeva İlham Əliyevin doğum günündən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti