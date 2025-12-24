Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 22:33
Fransanın "Marsel" klubunun hücumçusu Nil Mope karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.
"Report" "FootMercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən futbolçunun xidmətində "Piza" kollektivi maraqlıdır.
O, Liqa 1 təmsilçisinə cari mövsümün əvvəli transfer olsa da, cəmi 3 oyunda meydana çıxıb. Daha çox forma geyinmək şansı qazanmaq istəyən fransalı oyunçu özünü başqa komandada sınamaq istəyir.
Qeyd edək ki, Nil Mopenin yolu daha əvvəl İngiltərədən də keçib. O, Premyer Liqada "Brentford", "Brayton" və "Everton" kimi klublarda çıxış edib.
Son xəbərlər
23:19
Ankarada "Qardaşlığımız əbədidir" adlı konsert proqramı keçirilibMədəniyyət siyasəti
23:05
Foto
"Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunubDaxili siyasət
23:04
Əlcəzair parlamenti Fransa müstəmləkəçiliyini cinayət kimi tanıyıbDigər ölkələr
22:48
"Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanırFutbol
22:45
Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olubHadisə
22:43
Kobaxidze: Gürcüstanın vəzifəsi Orta Dəhlizi regionda ən etibarlı və təhlükəsiz marşruta çevirməkdirRegion
22:36
Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı veribRegion
22:33
Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilərFutbol
22:29