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Депутат: Потери воды в Азербайджане остаются высокими

Депутат: Потери воды в Азербайджане остаются высокими Потери воды в Азербайджане остаются высокими, что способствует засолению почвы.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 11:06
Депутат: Потери воды в Азербайджане остаются высокими

Потери воды в Азербайджане остаются высокими, что способствует засолению почвы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

По мнению Гурбанова, потери воды связаны с объективными и субъективными причинами: "Процесс установки счетчиков еще не завершен. По этой причине вода, подаваемая абонентам, рассчитывается по квоте 5 кубометров на человека. Необходимо принять срочные меры по учету и точной оценке воды от источника до конечного потребителя".

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