Депутат: Потери воды в Азербайджане остаются высокими

Потери воды в Азербайджане остаются высокими, что способствует засолению почвы.

Потери воды в Азербайджане остаются высокими, что способствует засолению почвы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

По мнению Гурбанова, потери воды связаны с объективными и субъективными причинами: "Процесс установки счетчиков еще не завершен. По этой причине вода, подаваемая абонентам, рассчитывается по квоте 5 кубометров на человека. Необходимо принять срочные меры по учету и точной оценке воды от источника до конечного потребителя".